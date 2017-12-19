Саудовский Патриот сбил хуситскую ракету

Системе ПВО Саудовской Аравии удалось перехватить очередную баллистическую ракету, выпущенную по королевству проиранскими йеменскими боевиками хуситами.

Как заявили хуситы, ракета была выпущена в сторону королевского дворца.

По сообщению телеканала "Аль-Арабийя", ракета была сбита в пригороде Эр-Рияда. Перехват был осуществлен с помощью американской системы ПВО Patriot, находящейся на вооружении королевства.

Ранее хуситы уже осуществляли запуски ракет по Эр-Рияду, которые также перехватывались саудовской ПВО.

Власти Саудовской Аравии и многие военные эксперты убеждены, что запуски ракет по королевству осуществляют иранские инструктора.