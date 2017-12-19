ФСБ расправилось с узбекским правозащитником в России

18 декабря путинский военный трибунал (Московский окружной военный суд) приговорил к многолетнему сроку заключения очередного мусульманина. На этот раз к 16 годам лишения свободы был приговорен Рахмидин Камолов (на фото).

О деле Камолова мы писали год назад, когда его пытались похитить в Москве и вывезти на родину узбекские спецслужбы. После того, как это не удалось, узбекские спецслужбы в отместку убили его брата - его забили на смерть во время допроса о Рахмидине.

Однако отомстить за неудачную операцию - прикрытие его вывоза в Узбекистан - Камолову решили и российские чекисты. Не сумев сбагрить его на пытки узбекским коллегам, они решили "закрыть" его в России. "Хотел остаться в России? Значит, будешь сидеть!", - такова логика российских чекистов в отношении политэмигрантов от дружественного режима.

Камолова начинают вынуждать к "сделке со следствием", а именно к признанию в членстве в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". После того, как он отказался от нее, на него в отместку решили уже навесить ярлык организатора ее ячейки.

Следует отметить в этой связи, что членам партии "Хизб ут-Тахрир", по ее уставу, запрещено отказываться от членства в ней, отвечая на соответствующий прямой вопрос. По этой причине хизбы сознательно выбирают многолетние сроки заключения, оказавшись перед диллемой: сесть в тюрьму или отказаться от своей партии.

Мы весьма критически относимся и к этой практике, и ко многим аспектам деятельности и идеологии этой партии, но описываем все, как есть. Так вот, Камолов неоднократно заявлял, что в ХТ он не состоит и не состоял. Просто как узбекский правозащитник он сталкивался со многими политэмигрантами из Узбекистана, вел их дела, помогал им. В их числе, разумеется, были и члены этой партии, но сам он в ней не состоял.

Тем не менее, путинский военный трибунал проигнорировал все эти доводы и многочисленные свидетельские показания. Молодого парня, уже потерявшего родного брата, решили кинуть в русмировский Гулаг почти на 20 лет.

Помимо расправы конкретно с ним это стало и очередным средством давления на его начальника - узбекско-российского правозащитника Бахрома Хамроева. О борьбе против него спецслужб мы также уже писали. Для симбиоза узбекских и российских спецслужб Хамроев - кость в горле, потому что он как правозащитник противостоит экстрадициям узбекских исламских политэмигрантов на родину и вскрывает факты их внеправовых похищений и убийств.

Со своей стороны Хамроев прокомментировал вынесенный приговор следующим образом: "К моему прискорбию, я вынужден констатировать, что Россия по уровню преследования инакомыслящих, политических репрессий уже не отстает от Узбекистана. Похищения, пытки, фальсификации уголовных дел, масштабные политические преследования, лишение гражданства, незаконные депортации, давление на правозащитников, полная несамостоятельность судов, оптом отрабатывающих политическую коньюнктуру, стали нормой и в России".