Узбекистан обзаведется Исламской академией

В Узбекистане будет создана новая Исламская академия. Соответствующий указ 15 декабрая подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Цель Академии - подготовка элитных кадров для высших и средних специальных религиозных образовательных учреждений.

Сообщается, что в Академии будет создан Научный совет по защите магистерских и докторских диссертаций и присвоению ученых степеней по исламским дисциплинам.

Кроме того, предполагается обучение по программе магистратуры - 2 года и докторантуры - 3 года.

Академия планирует взаимодействовать с исламскими образовательными учреждениями других стран.

В 2018 году в магистратуру будет принято только 16 учащихся.