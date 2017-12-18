Сионисты застрелили безногого палестинца на коляске (видео)

В минувшие выходные в ходе подавления акций протеста палестинцев против признания Трампом Иерусалима столицей Израиля сионистские оккупационные силы убили двух палестинцев, включая одного безногого инвалида на коляске.

Ибрахим Абу Сурайя, который, по сообщениям местных СМИ, лишился обеих ног во время войны в Газе в 2014 году, несмотря на это, продолжал поддерживать свою семью из 11 человек, зарабатывая мытьем машин. Одновременно с этим он принимал участие в акциях протеста и стал их своеобразным символом, не раз будучи запечатленным СМИ с палестинским флагом в руках.

В субботу он был застрелен сионистами вместе с еще одним своим соратником. Убийство безоружного инвалида вызвало возмущение не только в Палестине и среди мусульман всего мира, но и шокировало многие миллионы обычных неравнодушных людей разных религий и убеждений.