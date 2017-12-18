Конфликт вокруг Боснии усугубляется. Сербов поддерживают австрийские нацисты

(На фото - президенты Сербии и Сербской Республики Босния)

Ситуация внутри Боснии и Герцеговины (БиГ) и вокруг нее продолжает усугубляться.

На днях член Президиума БиГ Бакир Изетбегович (сын Алии Изетбеговича) обвинил главу Сербской Республики Боснии Милорада Додика в том, что он «манипулирует чувствами сербов, разжигает воинственные, сепаратистские чувства». Изетбегович заявил, что это является «опасной и непредсказуемой игрой».

Напомним, речь идет о неоднократных заявлениях Додика о необходимости отделения сербской части от БиГ и ее воссоединения с "Великой Сербией", что может привести к новой войне на Балканах.

Меж тем, на днях Додик и его единомышленники усилили свои позиции. Но не в БиГ, и даже не в самой Сербии, которая пока открещивается от таких планов, а в... Австрии. Дело в том, что в конце прошлой недели две партии, получившие больше всего голосов на недавних парламентских выборах - правая Австрийская Народная Партия (АНП) и ультраправая Партия Свободы (ПС) заявили о формировании коалиционного правительства, в котором кресло министра иностранных дел достанется ПС. В свою очередь исламофобская ПС открыто поддерживает Додика и считает, что сербская и хорватская части должны покинуть БиГ, чтобы максимально изолировать и ослабить европейских мусульман - боснийцев.

На этом фоне в Москву сегодня прибывает президент Сербии Александр Вучич. Формально для обсуждения торгового сотрудничества. Но что он будет обсуждать помимо этого, неизвестно. На публике Вучич заявляет о своей проевропейской ориентации, за что в свою бытность премьер-министром чуть не был убит сербскими радикалами и российскими террористами (это официально установлено следствием). Однако ему приходится считаться с милитаристскими и реваншистскими настроениями, в особенности среди силовиков, той части сербского общества, что ориентирована на Москву. Поэтому, сложно сказать, как он может себя повести, чтобы следующее покушение не оказалось более успешным.