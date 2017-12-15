Турецкий Диянет издал для сирийцев брошюру по Исламу

Управление по делам религии Турции (Диянет) сегодня презентовало брошюру об основах Ислама, изданную специально для сирийцев.

Карманная книга Аль-Фикх Ильмихал написана в соответствии с распространенным среди сирийцев шафиитским мазхабом на арабском языке и издана тиражом в 20 000 экземпляров.

Книга должна поступить и начать распространяться как в лагерях сирийских беженцев в Турции, так и на территории самой Сирии, входящей в "Щит Евфрата".

В ближайшее время книга появится в офисах Диянета в соседних с Сирией провинциях Килис и Газиянтеп.