Нетаньяху опять допросили в связи с коррупцией

Глава сионистского оккупационного правительства Беньямин Нетаньяху вчера был допрошен собственной же полицией в связи с подозрениями в коррупции. Допрос продолжался несколько часов.

За последний год это уже 6-й допрос Нетаньяху в связи с подозрениями в личном обогащении благодаря использованию государственных средств. При этом, речь идет уже о двух отдельных расследованиях.

Первое расследование касается голливудского продюсера Арнона Милчана, покупавшего главсионисту и его жене предметы роскоши. Второе - создания привиллегированных условий для вещания Арнона Мозеса, публициста газеты "Едиот Ахронот".

Кроме того, по фактам получения подозрительных подарков в виде предметов роскоши от представителей бизнес-кругов была допрошена жена Нетаньяху Сара.