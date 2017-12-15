В Гуантанамо продолжаются пытки

Представитель ООН по правам человека Ник Мельцер опубликовал новый доклад о состоянии дел в специальной американской тюрьме Гуантанамо.

Согласно докладу Мельцера, в Гуантанамо по-прежнему пытают заключенных. В частности, используются такие пытки как поливание (связанному человеку обливают участки рта и носа водой и ему начинает казаться, что он задыхается), лишение сна, лишение пищи, помещение в стесненные спецкамеры.

Эти пытки были зафксированы в ходе расследования случая рожденного в Кувейте пакистанца Абдуль Азиза Али, являющегося одним из заключенных Гуантанамо.

Пентагон, в чьем ведении находится эта тюрьма, все изложенное опровергает. Соответствующее заявление сделал представитель американского военного ведомства Бен Сакриссон.

При этом, как известно, в январе этого года президент США Дональд Трамп заявил об отмене ограничений, введенных прошлым президентом Бараком Обамой, на применение пыток по отношению к заключенным Гуантанамо. Речь идет о пытках поливанием и лишением сна для получения информации, необходимой в челях безопасности страны.

Стоит отметить, что "гуманист" Обама, впервые избираясь президентом, обещал закрыть Гуантанамо в принципе, а не просто ограничить применение пыток, которые все равно продолжали использоваться. Дело в том, что в отличие от обычных американских тюрем доступ в Гуантанамо существенно ограничен, а их заключенные не могут обжаловать действия администрации в американских судах. Поэтому военные и ЦРУ препятствуют ликвидации этой тюрьмы, фактически для военнопленных, и переводу ее заключенных в обычные американские тюрьмы и колонии. И если Обама хотя бы декларировал эту задачу, то Трамп однозначно поддерживает силовиков.