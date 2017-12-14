Путин: регионы укрупнять не будут. Значит, будут (видео)

На сегодняшней пресс-конференции "независимый кандидат" в президенты России Владимир Путин решил успокоить журналистку из Татарстана в связи с планами Кремля по данной республике.

Правда, сперва ему пришлось успокаиваться самому - он принял надпись на ее плакате "Путин бабай" за "Путин бай-бай", и было видно, как вздохнул с облегчением, когда понял, что ошибся и что от хрупкой журналистки не исходит посягательство на его самодержавную власть.

Так вот, отвечая журналистке, Путин прокомментировал ситуацию в Татарстане, когда в результате его подстрекательских действий дети и родители в школах республики оказались в ситуации холодной межнациональной войны.

Прокомментировал в своем стиле: "в стране нет никакой остроты в национальном вопросе". Как тогда должна выглядеть острота в межнациональном вопросе, если ее нет в современном Татарстане, остается только догадываться - наверное, уже как откровенная резня.

Путин также прокомментировал разговоры о предстоящем укрупнении регионов России, включая и Татарстан: "Хочу, чтобы меня услышали в национальных республиках: мы ничего не будем навязывать. Любой народ — маленький или большой — должен выбрать самую оптимальную форму сосуществования с другими народами России. Никаких государственных планов по укрупнению регионов нет и быть не может".

Мы в этой связи советуем вспомнить, что в подобных ситуациях уже говорил Путин, и как потом переигрывал свои слова пост-фактум. И сделать соответствующие выводы.