ОИС признала Восточный Иерусалим за Палестиной. Трамп подрывает позиции США в мире

Вчера Организация Исламского Сотрудничества (ОИС) отреагировала на недавнее решение США признать Иерусалим столицей Израиля. Ее участники, собравшиеся на экстренный саммит в Турции по инициативе лидера последней, приняли решение признать Восточный Иерусалим оккупированной столицей Палестины.

Подчеркнем - в отличие от Дональда Трампа, решившего признать за Израилем весь Иерусалим, члены ОИС приняли решение только в отношении Восточного Иерусалима. Таким образом они выразили позицию, которая совпадает с позициями ЕС, Китая и России, согласно которой Иерусалим должен быть разделен между Палестиной и Израилем: первому - его восточная часть, второму - западная.

Правда, решение приняли не все ключевые участники ОИС - в глаза бросалось отсутствие на экстренном заседании Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна. Впрочем, и никаких возражений в связи с ним они тоже не высказывали, и справедливости ради, надо отметить, что ранее король Саудовской Аравии официально отговаривал Дональда Трампа от принятия его решения. Так что, можно допустить, что их неявка объясняется прежде всего нежеланием участвовать в одном мероприятии с Ираном.

Комментируя вчерашнее мероприятие, его организатор - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно было призвано показать всему миру, что мусульмане не забыли про Иерусалим. В целом, надо отметить, что именно организовавший эту реакцию ОИС Эрдоган в очередной раз продемонстрировал себя в качестве главного защитника Исламского мира.

Другое дело, что, строго говоря, все заявления не только внутри Исламского мира, но и со стороны самого Трампа реальной ситуации вокруг Иерусалима никак не меняют. Собственно, именно на это Трамп и упирал, делая свое заявление, что таким образом он всего лишь признает то, что уже есть и ничего более.

А есть то, что Иерусалим полностью оккупирован сионистами, и потому кто бы и сколько бы ни признавал его восточную часть за Палестиной, без реальной стратегии деоккупации и ее претворения в жизнь для палестинцев от этих заявлений не изменится ничего. Стратегия же такая должна предполагать консолидированное давление на Израиль в виде санкций, торговой блокады и т.д. Пока же мусульманские страны и лидеры в одно и то же время на публике выступают с громкими заявлениями в адрес Израиля, а потом без особого шума наращивают с ним торговые связи.

Так что, остается надеяться на то, что вчера был сделан только первый шаг, за которым последуют другие - более реальные. В противном случае главным практическим последствием произошедшего, начиная с заявления Трампа, можно считать то, что он в очередной раз подорвал стратегические внешнеполитические позиции самих США в мире в целом и Исламском в частности, способствовав усилению в нем позиций ЕС, Китая и РФ.