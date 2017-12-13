Палестина больше не признает США как международного посредника

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что после скандального решения Дональда Трампа по Иерусалиму США больше не могут играть роль посредника в международном переговорном процессе вокруг Палестины и Израиля. Об этом он сказал во время своего выступления на проходящем сейчас в Стамбуле экстренном заседании Организации Исламского Сотрудничества.

"Мы больше не позволим США играть роль в будущем мирном процессе", - сказал Аббас, добавив, что палестинцы "больше не хотят американского посредничества".

Он также назвал решение Трампа величайшим преступлением и грубым попранием международного права. Аббас подчеркнул, что Иерусалим является и всегда будет столицей Палестины.

Отметим в этой связи, что, с одной стороны, может показаться, что такая однозначная поддержка сионистской оккупации со стороны США вообще делает бессмысленным мирный процесс по Палестине, так как в нем не принимают участие как США, так и Израиль.

С другой стороны, надо учитывать динамику как внутриполитической, так и внешнеполитической конъюнктуры. И Трамп, и Нетаньяху не являются пожизненными единоличными главами своих государств. Более того, их смещение оппозицией вполне вероятно, как показали и недавние акции протеста в Израиле, и сегодняшний проигрыш трамповской креатуры Роя Мура на выборах в Сенат от традиционного оплота республиканцев - штата Алабама, где впервые за несколько десятилетий победил кандидат от демократов (Даг Джонс).

Итак, власть и в Израиле, и в США вполне может смениться на ту, что уже сама захочет переговоров. Но в этом случае роль главного международного посредника в них уже может перейти от США к ЕС, Китаю и России (где власть, надеемся, тоже рано или поздно сменится), занявшим более сбалансированную позицию по этому вопросу.