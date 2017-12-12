Израильтяне тоже протестуют против Нетаньяху (видео)

Помимо того, что протесты против оккупационной политики Израиля, поддержанной Дональдом Трампом, прошли по всему Исламскому миру, а также в мусульманских общинах за его пределами, свою критическую позицию к его нынешним властям выразили и его граждане.

Так, на днях тысячи евреев вышли на улицы Тель-Авива протестовать против режима Нетаньяху, который открыто был назван не только коррумпированным, но и расистским. Одновременно с этим один из лидеров израильской оппозиции Ехуд Барак написал статью, в который обвинил Нетаньяху в том, что его неофашистская политика лишает Израиль перспектив демократического государства. Кроме того, он еще раз заявил, что единственное решение палестинской проблемы заключается в сосуществовании еврейского и палестинского государств, между которыми в качестве столицы должен быть разделен Иерусалим.

Ниже приводим видеоролик на английском с кадрами с данной акции протеста.