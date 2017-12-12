Высокие показатели роста у турецкой экономики

Турецкая экономика демонстрирует весьма хорошие показатели развития. Такие выводы следуют из данных, которые приводит турецкое агентство "Анадолу" от Института статистики Турции (TÜİK), Статистической службы Европейского союза (Eurostat) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В соответствии с ними, темпы роста турецкой экономики значительно опережают темпы роста экономик развитых стран Европы. Так, в ЕС рост экономики Нидерландов составил 3%, в Германии - 2,3 %, в Великобритании - 2,1 %, во Франции - 2%.

Наилучшие показатели внутри ЕС у развивающихся экономик вроде Румынии (8,8 %), и Латвии (5,8%).

У Турции показатели развития экономики лучше, чем у любой из европейских стран - 11,1%.

Более скромные показатели роста демонстрируют экономики двух других развивающихся стран: Китая - 6,8% и Индии - 6,1%.