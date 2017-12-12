Имам Аль-Аксы -Трампу: твои слова для нас ничто

Имам мечети Аль Акса и глава Высшего Мусульманского Совета шейх Икрима Саид ответил американскому президенту Дональду Трампу, признавшему Иерусалим столицей Израиля:

"Ваши признания не значат для нас ничего. Ваши карты не значат для нас ничего. Ваше посольство также незаконно, как и оккупация, которую оно стремится узаконить.

Наша земля это наша земля. Наше достоинство это наше достоинство. Наша решимость это наша решимость.

Наш бойкот это наш бойкот. Наша Акса это наша Акса. Наша Палестина это наша Палестина.



Мы никогда ничего не ожидали от тиранов, диктаторов или марионеток.



Мы склоняем наши головы только перед Аллахом, Хвала Ему совершенная, Которому Одному принадлежит могущество.



Мв продолжим бороться за нашу свободу, даже если весь мир перестанет ее признавать".