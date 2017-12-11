Саудия: кино будет

Сегодня Министерство культуры и информации Саудовской Аравии объявило, что в 2018 году в королевстве будет отменен запрет на публичный просмотр фильмов в кинотеатрах.

Запрет действовал последние 35 лет и был продиктован фетвами ученых ранее господствовавшего в Саудии направления.

Первые кинотеатры в стране появятся уже в 2018 году. Планируется, что к 2030 году в КСА появится уже 2000 экранов в более чем 300 кинотеатрах.

Напомним, что в последнее время в КСА начинают разрешаться многие атрибуты западной цивилизации, которые ее ученые десятилетиями запрещали своим сторонникам по всему миру.

Ученые, которые могли бы возразить против этих реформ, превентивно арестовываются или такими арестами запугиваются.