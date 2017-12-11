Россия: 145 лет колонии за членство в мирной партии

В конце прошлой недели военный трибунал путинской России в Казанской губернии (Приволжский окружной военный суд) приговорил местных мусульман в ощей сложности к 145 годам колонии за членство в партии "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.

Среди них известный в бывшей республике музыкант - Азат Адиев, экс-солист группы "Казан Егетлэре" и участник дуэта "Раян". Его вдобавок к 19 годам колонии лишили звания народного артиста Татарстана.

Кроме того, Асгат Хафизов приговорен к 19,2 годам, Ленар Саитов — 19 годам, Рузиль Давлетшин — 18,6 годам, Альберт Валиуллин - 18 годам, Тимур Узбеков — 18 годам, Павел Хевронин - к 18 годам, Радик Зарипов - к 16 годам колонии.

Напомним, что партия "Хизб ут-Тахрир", с политическими подходами которой редакция "ГИ" в корне не согласна, идейно отрицает вооруженные методы борьбы и ограничивается лишь политической агитацией и оценкой тех или иных событий, происходящих в Исламском мире. Правозащитный центр "Мемориал" признал этих ее жертв расправы политическими заключенными.