Турция и Босния будут стремиться увеличить свой товарооборот

Находящийся с визитом в Сараево турецкий вице-премьер Реджеп Акдаг призвал вывести на новый уровень экономическое сотрудничество Турции и Боснии. Перспективы такого развития событий он обсудил со своим боснийским коллегой Мирко Саровичем.

"Во время сегодняшней встречи мы приняли решение, что с этого момента отношения между нам должны выражаться на в миллионах, а в миллиардах. Поэтому, я надеюсь, что с 2019 года мы достигнем цели в виде товарооборота в 1 миллиард долларов между нами", - сказал Акдаг.

Он также заметил, что Турция уделяет стратегическое значение реализации проекта строительства нового скоростного пути, который свяжет Сараево и Белград - столицы Боснии и Сербии.

Впрочем, следует отметить, что реализация данного проекта упирается сейчас не только в экономику, но и в политику. В Боснии сейчас, особенно после осуждения в Гааге на пожизненное заключение Ратко Младича и отравления в суде Слободана Праляка (старый актер, а он до войны был актером, все-таки умер) наблюдается новое нагнетание конфликтности между тремя образующими страну сообществами. При этом, сербское и хорватское фактически заинтересованы в ликвидации Боснии как государства и воссоединении их частей с основными материнскими государствами своих наций. В этом их поддерживают исламофобские круги, не желающие, чтобы в Европе существовало мусульманское государство, или желающие максимально его геттоизировать. Боснийцы со своей стороны этому, разумеется, сопротивляются. И ситуация внутри страны сейчас очень непростая. Дойдет ли на этом фоне дело до реализации подобного сербско-боснийско-турецкого проекта, неочевидно.