Катар призвал к консолидированному арабо-исламскому сопротивлению Трампу

(На фото - эмир Катара с лидерами движения ХАМАС)

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдурахман аль-Сани призвал к выработке согласованного арабо-исламского механизма сопротивления решению американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

В своем интервью телеканалу "Аль-Джазира" катарский министр заявил, что в ответ на это решение должны быть предприняты конкретные шаги. Он добавил, что в противном случае, если арабы просто ограничатся дежурными заявлениями, это решение может иметь далекоидущие негативные последствия для дела борьбы за Палестину.

При этом, министр заявил, что Иерусалим это проблема не одной лишь Палестины, а всей Исламской нации.

Укажем в этой связи, что одними из основных причин провокации, устроенной Трампом и его еврейским зятем Кушнером против Катара с помощью своих саттелитов в КСА и ОАЭ, была именно поддержка Катаром палестинского сопротивления, в том числе, движения ХАМАС. В ультиматуме, предъявленном Катару, от него требовалось, в том числе, закрыть представительство движения ХАМАС в этой стране и прекратить оказание ему какой-либо поддержки, а также закрыть телеканал "Аль-Джазира", который в том числе освещает акции палестинского сопротивления на оккупированных территориях.