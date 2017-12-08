Таджикистан объявил о главенстве государства над исламом

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана внесли поправки в закон «О свободе совести и религиозных объединениях», которые запрещают создание религиозных партий и закрепляют доминирующую роль государства в формировании религиозной политики в стране.

Теперь согласно внесенным изменениям, религиозное образование в Таджикистане можно получить только в государственных учебных заведениях. До этого в стране была возможной деятельность частных медресе.

Следует отметить, что внесенные поправки привели закон в соответствие с изменениями Конституции и де-юре закрепили фактически существующее положение в религиозной сфере.

В последние годы таджикские власти фактически взяли в свои руки функции управления религиозной сферой. В настоящее время деятельность Совета улемов (главного духовного органа) Таджикистана полностью контролируется государством. Все имам-хатибы в республике назначаются Советом улемов по согласованию с Комитетом по делам религии. Ежегодно они проходят курсы повышения квалификации и переаттестацию. Зарплату имам-хатибы получают из государственного бюджета. Комитет контролирует тематику их проповедей и даже выпустил специальную брошюру с текстами выступлений. Во всех мечетях Душанбе и других крупных городов Таджикистана установлены камеры видеонаблюдения.

Правительство жестко контролирует и сферу религиозного образования. Так, в 2016 году были окончательно закрыты последние медресе, которых ранее в республике насчитывалось 19. В настоящее время в стране функционирует только один государственный исламский институт на все население страны (8,65 млн человек).

Кроме того, в Таджикистане продолжается преследование граждан по религиозным мотивам — закон о религии ограничивает права мусульман на молитву в мечети. Лица моложе 35 лет не имеют права совершить хадж. Под предлогом борьбы с экстремизмом и радикализмом мужчинам моложе 50 лет запрещают носить бороду, а женщин насильно заставляют снимать платки.