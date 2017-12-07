Благодаря Трампу Саудия и Эмираты рискуют остаться в одиночестве

Обидевшись на отсутствие однозначной поддержки со стороны Кувейта в конфликте с Катаром, ОАЭ и Саудовская Аравия заявили о создании нового союза вместо действующего Совета сотрудничества государств Арабского залива. Такое решение было принято после очередного заседания Совета, прошедшего в Кувейте, чей эмир пытался склонить две эти страны к миру с Катаром.

В ответ ОАЭ и КСА учредили двухсторонний комитет, который призван координировать их сотрудничество в военной, политической, экономической, торговой и культурной сферах.

Как считают эксперты, данный шаг может привести к фактическому прекращению существования уже и Совета сотрудничества государств Арабского залива. И все это последствия визита Трампа и Кушнера в Саудовскую Аравию, которые провозглашая цели создания антииранской коалиции, пока добиваются обратного, а именно раскола суннитского пространства.

Сперва Трампу и Кушнеру удалось вбить клин между КСА-ОАЭ и Катаром, который вместе с ними противодействовал Ирану в Йемене и был одним из основных спонсоров антииранского сопротивления в Сирии. Теперь уже и с Кувейтом этим двум странам оказывается не по пути до такой степени, что они решают создать собственный союз вместо того, что существовал несколько десятилетий.

Отличная консолидация антииранских сил, ничего не скажешь.