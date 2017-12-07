Швеция может ответить Трампу запретом на въезд израильтян

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстром (на фото напротив Нетаньяху) обрушилась с критикой на последние решения Трампа относительно запрета на въезд в США выходцев из 6 мусульманских стран и признания Иерусалима столицей Израиля. Министр даже заявила, что в ответ Швеция может запретить в эту страну въезд гражданам Израиля.

"Глубоко прискорбно, что США запретили людям из Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена въезд в свою страну. В ответ на эту подстрекательскую и агрессивную иммиграционную политику Трампа мы хотим запретить израильтянам въезд в Швецию", - сказала министр.

Министр жестко раскритиковала агрессивную политику Израиля последних лет в отношении Палестины. Она заявила, что решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и хамская риторика последнего "перешли все границы".

Вальстром сказала, что Швеция пыталась выступать посредником в мирных переговорах между Палестиной и Израилем, однако, "крайне агрессивная" политика последнего делает их невозможными. К числу проявлений таковых шведский министр отнесла строительство новых поселений, расширение оккупации и унижение достоинства палестинцев.

Отметим, что на данный момент эта шведская немусульманская женщина отреагировала на враждебные действия в адрес мусульман жестче, чем большинство глав мусульманских стран вместе взятых.