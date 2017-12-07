Наглость Трампа и бессилие Исламского мира: причины

Дональд Трамп решился на то, от чего его предостерегал почти весь мир и признал Иерусалим столицей Израиля, заявив о подготовке к переносу в него посольства США.

И прежде всего, надо сказать, что на фоне того, как себя ведут по отношению к своим собратьям мусульманские лидеры, то, как ведет себя по отношению к своим собратьям Трамп (а его дочь и зять, напомним, иудеи) вызывает уважение. Чем? Да хотя бы тем, что он держит свое слово. Пообещал признать за ними Иерусалим, и вопреки позиции всего остального мира сделал. А теперь вспомните, сколько всего в отношении Палестины и Иерусалима обещали мусульманские лидеры, в том числе, в последние дни, включая и тех, кто пиарится в качестве защитников мусульман, надежды Исламского мира и т.п. И спросите потом, по просшествии некоторого времени, что из обещанного они выполнили...

Как же сейчас на этот шаг Трампа отрегирует Исламский мир? Да, скорее всего, помимо обычной пафосной болтовни никак, кроме самих отважных палестинцев, которые, увы, не в силах сопротивляться махине мирового сионизма. И именно понимая это, Трамп и пошел на такой шаг, решив, что поддержка сионистов для него важнее, чем все беспомощное кудахтанье мусульманских лидеров.

Но из чего складывается сейчас это бессилие всемирной уммы? Давайте рассмотрим это, начиная с тех, кто больше всех ратует за дело Палестины и мечет громы и молнии в Израиль.

Иран . Самый последовательный и опасный противник Израиля в регионе. И это, пожалуй, не преувеличение. Однако вот в чем дело, Иран это противник столь же опасный на определенных направлениях, столь и стратегически беспроигрышный для сионистского дуэта США и Израиля. И причина этого в том, что Иран представляет шиитскую маргиналию (или антисистему) Исламского мира, которой в одиночку разгромить такого противника не по силам, что в Тегеране прекрасно понимают. Эффективно противостоять сионизму потенциально способен только консолидированный Исламский мир, но именно Иран и является главным виновником его раскола с 2003 года.

Да, именно так - потому что, несмотря на всю демагогию об общеисламском братстве, диалоге мазхабов и т.п., Иран тогда использовал вторжение американцев в Ирак, чтобы установить в нем шиитское господство и начать подминать под себя весь Исламский мир. Именно шиитский экспансионизм Ирана и привел в итоге к той суннитско-шиитской войне, которая сейчас развязывает руки сионистам в отношении Палестины. И в этом ничего нового нет - от сдачи Багдада монголам и удара в спину Османам Сефевидов, до сговора шиитских шовинистов с американцами в Ираке рафидиты всю свою историю ведут себя по отношению к мусульманам одинаково, ставя перед собой цель сперва разрушить их изнутри руками внешних врагов, а потом завоевать. И вся палестинская политика Ирана преследует именно эту цель - использовать карту сопротивления сионистам в рамках стратегии установления своего идейного и политического господства в Умме.

Турция . За последние дни из Анкары мы слышали много очередных пафосных слов - об Аль-Кудсе, "красной линии", разрыве дипотношений с Израилем, созыве экстренного заседания ОИС и т.д. Увы, можно не сомневаться, что их последствия будут примерно такими же, как и у других пафосных обещаний Эрдогана Исламской умме в последнее время. То есть, никаких. Поговорят и забудут, а через какое-то время, как ни в чем не бывало, начнут говорить или делать противоположное, как уже один раз было с "Флотилией свободы" и последующим восстановлением отношений с Израилем. Причина этого заключается в том, что Турция не вытянула роль лидера суннитского мира, на которую претендовала некоторое время, а Эрдоган, столкнувшись с сопротивлением собственных националистов, не желающих жертвовать турецкими интересами во имя глобального исламского проекта, капитулировал перед ними. Но, к сожалению, вместо того, чтобы признать, что исламский проект в Турции потерпел поражение и ей правят и будут править турецкие националисты, продолжает вводить в заблуждение мусульман, многие из которых до сих пор ввидят в нем общеисламского лидера, а не турецкого, каковым он является.

Арабские монархии. Тут, что называется, вообще вопросов нет. Эти не просто не сопротивляются Израилю - на деле, как Иран, или на словах, как Турция, а просто негласно его поддерживают. Из-за своей ли беспринципности и продажности или из-за того, что считают его меньшим врагом, чем Иран и вынужденным союзником в борьбе с ним, в данном случае неважно. А важно то, что против Израиля и за дело Иерусалима и Палестины они не борцы.

Пешки вроде разных туземных постколониальных мусульманских государств с разной степени исламофобскими режимами во главе, во всей этой истории даже и рассматривать нет смысла.

Увы, не лучше обстоят дела с т.н. "антисистемными" мусульманами , будь то сторонники одновременного "джихада против иудеев, крестоносцев, рафидитов, муртадов, сахаватов и мурджитов" или же разнообразные борцы за чисто Исламское государство. Результатом их деятельности на данный момент стало создание поводов для агрессии со стороны врагов Ислама, которую они вызвали, но которую оказались неспособны сдержать. И в итоге разгром потенциальных точек роста или хотя бы очагов сопротивления, существовавших до их прихода туда.

Вот из всех этих пазлов в совокупности и складывается та печальная картина, которую мы имеем. Однако ничего нового в этом уже давно нет, и ничего принципиального в этом смысле вчера не произошло.

Что Умма сейчас слаба, а многие ее земли, включая и Аль-Кудс, оккупированны врагами, мы знали давно. Как и то, что освободить их является обязанностью нас всех вместе и каждого в отдельности, пока она не будет выполнена. Просто надо понять, что те способы достижения этой задачи, которыми ее пытались решить мусульмане до сих пор, не сработали и вряд ли сработают. По крайней мере, если не появится чего-то еще вроде тех факторов разностороннего превосходства, которое есть у наших врагов.

Причем, чему у них стоит поучиться, так это длинному терпению и способности подниматься после каждого поражения и идти дальше, не по одному пути, так по другому, если предыдущий не вел к успеху. Так же должны делать и мы, мусульмане, четко держа в голове свои ключевые цели. Одной из которых является исламский Иерусалим.