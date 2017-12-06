Снова Путин: еще 6 лет мрака, если не помилует Аллах

Нацфюрер Русского мира, подполковник КГБ Владимир Путин сегодня заявил о своем выдвижении на новый президентский срок.

Собственно, никаких сомнений по этому поводу у нас не было. Ведь все разговоры о борьбе разных "башень" Кремля и подборе преемников при молодящемся-то фюрере (Путин ведь долго работал в Германии и в совершенстве знает немецкий, так что мы так будем его называть - фюрер по-немецки это лидер) расчитаны только на любителей второсортной конспирологии.

Следовательно, если иначе не решит Аллах, у России и мира впереди еще 6 лет закручивания гаек, ликвидации остатков федерализма, дебилизирующей пропаганды, военных авантюр по всему миру, политического террора, мракобесия, деградации социальной сферы и т.д.

Нет сомнений также и в том, что на предстоящих выборах Путина ему нарисуют тот процент голосов, которое сочтут нужным в администраци президента. Ведь, по официальной мифологии, Путин это кандидат пресловутых 87% россиян.

Одно обнадеживает - до самого последнего момента у Чаушеску и Каддафи тоже была поддержка 99%. Пожелаем такой же поддержки и их собрату в наши дни.