Турция построила для детей-рохинья развлекательный парк

Турецкое государственное агентство, занимающееся оказанием гуманитарной помощи за пределами страны (TIKA) построило для детей беженцев-рохинья в Бангладеш первый развлекательный парк. Вблизи парка также оснащена современная кухня.

Парк построен в Тангаиле. Он оборудован детскими аттракционами, качелями, футбольной площадкой.

Проект парка был разработан по заказу TIKA архитектором из Бангладеш, с учетом специфики строительных материалов и технологий, используемых в данной местности.

Отметим в этой связи, что Турция оказывает наибольшую поддержку беженцам-рохинья в Бангладеш среди прочих мусульманских стран (кроме самого Бангладеш, разумеется, на который легла нагрузка по размещению порядка 700 тысяч беженцев за несколько месяцев).

При этом, дети составляют около 55% от общего числа беженцев, и такие проекты как этот призваны хоть как-то скрасить им жизнь после всего того горя, что они видели, и в условиях тех лишений, которые они продолжают претерпевать.