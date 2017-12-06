Верховный суд США поддержал антииммигрантский закон Трампа

Верховный суд США встал на сторону американского президента Дональда Трампа в деле о признании незаконным запрета на въезд в страну выходцев из шести главным образом мусульманских стран.

Решение до сих пор не вступило в силу в связи с особенностями американской судебной системы, так как одновременно в различных судах рассматривается несколько исков с запретом его исполнения до принятия решений по ним. Но позиция Верховного суда говорит о том, что у Трампа может получиться довести задуманное до реализации.

Помимо нарушения прав конкретных людей данным запретом истцы, в частности, указывают на его дискриминационный характер по религиозному признаку. Об этом заявляет, в частности, Омар Джадват, глава Американского союза гражданских свобод.

При этом, как отмечают критики закона, в список "запрещенных стран" не попали государства, с которыми семью Трампа связывают серьезные бизнес интересы, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ.