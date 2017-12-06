Трамп с сионистами против остального мира

В то время, как в Белом доме дают понять, что объявление о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим - вопрос ближайшего времени, многочисленные государства и международные объединения предостерегают Трампа от такого шага.

Так, министр иностранных дел (комиссар по внешней политике) ЕС Федерика Могерини предупредила о "серьезных последствиях" такого шага. «Евросоюз с начала года ясно давал понять, что ожидает осознания последствия, к которым приведут любые односторонние решения о статусе Иерусалима», - заявила она.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что такое решение станет переходом за "красную линию", на что Турция может ответить разрывом отношений с Израилем.

Предостерег от данного решения и король Иордании Абдалла II, заявивший, что его страна поддерживает Палестину в ее борьбе за восточный Иерусалим.

Свое несогласие с затеей Трампа в телефонном разговоре с ним выразил глава Палестинской администрации Махмуд Аббас. Он заявил, что "без Восточного Иерусалима не может быть и Палестинского государства". Напомним, что ранее движение ХАМАС пообещало начать новую Интифаду, если Трамп сделает то, что обещает.

В данный момент планируется созыв экстренного заседания Организации Исламского Сотрудничества в Стамбуле.