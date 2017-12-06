Индонезия запрещает криптовалюту

В Индонезии идет разработка нормативных документов, которые введут запрет на использование криптовалют и сотрудничество с участниками рынка, занимающимися обработкой криптовалютных транзакций. Об этом заявил глава регулятора Агус Мартовардоджо.

По его словам, введение запрета криптовалют на законодательном уровне направлено на защиту национальной валюты страны – индонезийской рупии.

«Мы считаем, что компании, которые работают в сфере финансовых технологий, прежде чем оказывать платежные услуги, должны проходить процедуру регистрации в ЦБ и проводить испытания в «регуляционной песочнице», – добавил Мартовардоджо.

Предполагается, что после принятия нового законодательства все операции с криптовалютами на территории государства будут признаны незаконными.