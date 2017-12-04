Министр, защищавший татарский, ушел в отставку

Энгель Фаттахов, министр образования и науки Татарстана, оставил свою должность - об этом сообщили республиканские СМИ. Как сообщается, его сменит бывший глава министерства по делам молодежи и спорта Рафис Бурганов.

Отметим, что уход Фаттахова с должности министра образования Татарстана - это символ капитуляции руководства республики в борьбе за сохранение государственного статуса татарского языка в ней.

Именно Фаттахов был тем человеком, который занимал по этому вопросу публичную и однозначную позицию. Хотя, следует отметить, что его и возглавляемое им министерство также критиковали за то, что они мало что сделали для популяризации и возрождения татарского языка, а их казенные учебники и методики его преподавания в школах только отталкивали от него не только русских, но и самих татар.

Теперь у республиканского руководства теоретически есть шанс частично компенсировать свое поражение внедрением эффективных методик преподавания татарского, хотя бы на добровольной основе. Но будет ли это сделано, зависит от того, ставит ли республиканская бюрократия перед собой такие задачи или она думает только о том, какое место занять в будущем Поволжском крае.