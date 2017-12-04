Шиитские террористы убили своего "президента Йемена"

Сегодня в Йемене шиитские террористы хуси покончили с комедией, в которую играли много лет, действуя от имени своего марионеточного «президента» Али Абдуллаха Салеха и прикончили его за попытку выйти из под их контроля. Политический авантюрист со стажем Салех недавно прозрел, что ставка на хуситов, поддерживаемых Ираном, слишком дорого обходится его стране. Но было уже поздно.

В субботу он выступил c обращением к народу, в котором заявил, что йеменцы устали от анархии и бандитизма хуситов и не собираются их больше терпеть. Кроме того, он обратился с призывом о мире к своим бывшим врагам - коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и ОАЭ, которые поддерживают свергнутого президента страны Абд Раббу Мансура Хади. Салех назвал их братьями, призвал остановить агрессию и снять блокаду, заявив, что после этого можно будет "перевернуть эту страницу".

После этого верные ему силы Республиканской гвардии попытались взять под контроль столицу страны Сану и начали выдворять из нее хуситских террористов. Соседние суннитские страны выразили поддержку этим действиям.

Однако хуситы оперативно отреагировали и не только показали, кто в этом бутафорском доме хозяин, но и наказали своего опомнившегося союзника. Салех был убит, по одним данным — при отступлении из Саны (расстрелян в машине), по другим — взорван в своем доме.

Что же, по крайней мере, теперь союзники Ирана в Йемене обнажили свое лицо, покончив с играми в легитимность. Больше прятаться за «президента Йемена» у них не получится — сейчас уже очевидно, что столицу страны и часть ее территории контролирует террористическая организация, управляемая из Тегерана.