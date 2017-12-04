США призывают РФ пропустить еду голодающим детям Гуты

Госдеп США призвал Россию оказать давление на асадитский режим с тем, чтобы он пропустил продукты питания и медикаменты к жителям блокадной Восточной Гуты. Об этом заявил спикер Госдепа Назар Наорт.

"Ситуация в Восточной Гуте критическая", - сказал он. Напомним, что этот город уже несколько лет подряд держит в блокаде людоедский режим Асада.

При этом, многочисленные требования ООН установить гуманитарные коридоры под ее контролем для регулярной доставки в город, хотя бы детям, необходимых продуктов питания и медикаментов игнорируются. В лучшем случае, раз в несколько лет режим для пиара пропускает один-два конвоя, продовольствие которых заканчивается у людей в течение пары недель.

Все это, безусловно, происходит с одобрения Кремля, как и все злодеяния Асада, впрочем. Ведь одного окрика оттуда хватило бы, чтобы испуганная марионетка пропустила кого угодно и куда угодно. Однако государство, щеголяющее сакральным культом блокады Ленинграда, о которой непонаслышке должны знать многие нынешние руководители России, предпочитает убивать голодом жителей Восточной Гуты, как это делали с их предками немецкие нацисты.

"Не играйте в политические игры с умирающими от голода семьями, обеспечьте там прекращение огня, остановите насилие и обеспечьте туда незамедлительный доступ помощи ООН", - призвал в этой связи Москву представитель Госдепа.