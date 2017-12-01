Австралия: мусульманские избиратели расстроили геев

Гомосексуальному лобби удалось добиться успеха на прошедшем недавно в Австралии референдуме о легализации т.н. "гей-браков". За придание зарегистрированной содомии официального статуса браков, а содомитским сожительствам - статуса семей проголосовало 62% австралийцев.

Однако радость ЛГБТ была омрачена поражением в одном из ключевых регионов Австралии - Западном Сиднее. В нем 56% избирателей отвергли Содом.

Почему же это произошло? Как быстро выяснили социологи, помимо более высокого общего уровня религиозности населения данного региона, больше всего голосов против дали именно районы с наибольшей концентрацией мусульманских диаспор.

Это дало воинствующим исламофобам и воинствующим содомитам повод еще раз заявить об угрозе, исходящей от мусульман "демократическим ценностям". С другой стороны, некоторые христианские консерваторы в Австралии все более задумаются о том, что вместо того, чтобы видеть в мусульманах угрозу непонятно чему, надо начать рассматривать их как союзников.