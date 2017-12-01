Анкара обвинила сотрудника ЦРУ в организации попытки переворота

Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест Грэхема Фюллера (на фото) - бывшего главу ближневосточного офиса американского Центрального Разведовательного Управления (ЦРУ).

Фюллер обвиняется в попутке разрушения Турецкой Республики, подрыва ее функций, военном и политическом шпионаже против нее, попытке уничтожения ее конституционного строя.

Считается, что Фюллер присутствовал в Турции во время прошлогоднего путча 15 июля и координировал действия путчистов.

Отметим, что подобные обвинения в адрес высокопоставленного сотрудника ЦРУ по сути являются ничем иным как обвинением самих США в организации попытки указанного переворота.

Наблюдатели считают, что столь резкий ход Анкары является ответом на дело турецкого финансиста Рызы Зараба, арестованного и привлеченного к суду американскими спецслужбами. В данный момент он начал давать в американском суде показания о схемах обхода правительством Турции через него американских санкций в отношении Ирана, а также выводе полученных в результате капиталов в фирмы, подконтрольные членам семьи и окружению Эрдогана. Не исключено, что это может стать основанием для официальных обвинений со стороны США в адрес Турции и ее руководства, вплоть до введения санкций против них. В самих правящих кругах Турции отвечают, что данное дело инициировано гюленистами и их покровителями в спецслужбах США.