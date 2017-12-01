Рахмон попросил прислать ему побольше русских штыков

Диктатор Таджикистана Эмомали Рахмон попросил своих покровителей из Кремля прислать ему побольше русских штыков, чтобы "укрепить таджикско-афганскую границу". Об этом он заявил на очередном заседании ОДКБ, проходившем в Минске.

Рахмон апеллировал к союзническим чувствам, говоря о том, что граница Таджикистана является "южной границей ОДКБ". По его словам, ей угрожают террористы и экстремисты, а также наркоторговцы.

С чем связана такая просьба, не совсем понятно, так как очевидно, что в ближайшие планы талибов* освобождение Таджикистана от коммунистической тирании никак не входит. Равно, как и неизвестно о нахождении на границе с Таджикистаном хорасанского филиала ИГ*.

Впрочем, Рахмон превратил в своих врагов такое количество таджиков по обе стороны границы, что неудивительно его желание как можно плотнее ее перекрыть, хоть она и проходит по телу его же народа. Ведь, как известно, политика железного занавеса неизбежна для любой страны, в которой власть оказалась в руках у параноика и тирана.

* - запрещены в РФ