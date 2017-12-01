Ливанский премьер: асадиты приговорили меня к смерти

Премьер-министр Ливана Саад Харири (на фото - на плакате со своим отцом), скрывающийся сейчас во Франции, заявил, что режим Асада приговорил его к смерти. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Paris Match.

Харири представлял во власти Ливана интересы суннитской общины, солидаризировался с сирийской оппозицией и выступал против участия базирующихся в Ливане шиитских террористов Хизбулята в подавлении восстания суннитского большинства соседней страны.

Напомним также, что в 2005 году Рафик Харири, тогдашний премьер-министр Ливана и отец нынешнего премьер-министра Саада Харири уже был убит за то, что стоял на пути асадитско-иранско-хизбулятских амбиций в Ливане.

Некоторое время назад во время своего визита в Саудовскую Аравию Саад Харири остался в ней, заявив, что в Ливане подготовлено его убийство. После того, как иранская пропаганда стала распространять слухи, что его насильно удерживают саудиты, Харири переехал во Францию под гарантию ее властей, чтобы эти слухи развеять. Во Франции в свою очередь он подтвердил сделанные в Саудовской Аравии заявления.