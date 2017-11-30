Источники: Минниханова сливают. Вместо Татарстана будет Поволжский край

Ряд каналов в Телеграмме, через которые Кремль в последнее время сливает инсайды, направленные против татарстанского истеблишмента, сообщили сегодня о скором решении вопроса как лично с Рустамом Миннихановым, так и с Республикой Татарстан в целом.

В частности, как реакция на демонстративное унижение лично Минниханова рассматривается его вчерашнее отсутствие на Госсовете Татарстана, принявшем капитулянтское решение об отмене обязательного преподавания государственного языка в школах республики. Ведь никто иной как сам Минниханов недавно вопрошал: «Как государственный язык может быть добровольным? Нигде в мире такого нет». А в итоге, как миленький был вынужден взять под козырек и санкционировать решение Госсовета РТ, означающее, что и Татарстан никакое не государство (даже в составе России), и татарский не государственный язык.

Тем не менее, как сообщается, все эти беззубые уступки Минниханову уже не помогут. На смену ему в Кремле сейчас рассматривается нынешний глава... Удмуртии Александр Бречалов. По данным околокремлевских источников именно ему будет доверено возглавить "объединенный Поволжский территориальный кластер" с возможным названием "Поволжский край".

Сохранится ли хотя бы формально в его составе Татарстан или будет окончательно и юридически упразднен, не сообщается. Впрочем, по сути это уже мало что меняет.