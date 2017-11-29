Израиль не впустил в Палестину швейцарскую делегацию

Сионистские власти не впустили на территорию Палестины официальную швейцарскую делегацию, включающую в себя должностных лиц и общественных деятелей этой альпийской страны.

Причиной стало намерение швейцарцев встретиться в Палестине с представителями движения ХАМАС: Исмаилом Ханией и Яхьей Синваром.

Как сообщают СМИ, инициатором запрета стал министр обороны Израиля Авигдор Либерман, известный своими ультрасионистскими взглядами.

Отметим в этой связи, что между сионистами и Швейцарией существуют давние проблемы, связанные с тем, что швейцарские банки хранят собственность, которую некоторые еврейские деятели считают отнятой нацистами у евреев, и отказываются раскрывать о ней всю информацию, ссылаясь на банковскую тайну.