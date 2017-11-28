В украинском университете открылся культурный центр Саида Нурси

В мероприятии принимал участие посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель

В Переяслав-Хмельницком государственном педагогическом университете имени Григория Сковороды прошло мероприятие, посвященное турецкому мусульманскому ученому Бадиуззаману Саиду Нурси.

В частности, с 27 ноября по 15 декабря в вузе будет проходить выставка, которая расскажет о религиозном мировоззрении Саида Нурси и украинского мыслителя Григория Скороводы.

Также в университете с целью изучения произведения Саида Нурси "Рисале-и Нур", а также культуры и истории Турции открылся "Культурный центр Саида Нурси и Турции". В центре будут изучать труды ученого, знакомить с Исламом, здесь разместится библиотека "Рисале-и Нур", будут организованы курсы турецкого языка для студентов вуза.

В мероприятии принимали участие директор Института педагогики профессор Олег Топузов, ректор Переяслав-Хмельницкого педагогического университета Виктор Костур, турецкий депутат Саид Юдже, посол Турецкой Республики в Украине Йонет Джан Тезель и многие другие.

Отметим, что учение Саида Нурси не связано с движением FETO. Сторонники Фетхулла Гюлена отошли от учения Саида Нурси и находятся в конфликте с его последователями.