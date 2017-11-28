Беспорядки в Пакистане: протестующие вынудили министра уйти в отставку

Почти неделю в столице Пакистана Исламабаде шли беспорядки, жертвами которых стали 6 человек.

Тысячи человек вышли на улицы по призыву партии Тахрик Лабаик Пакистан (на фото - ее лидеры), связанной с суфийским джамаатом Барельви. Причиной их возмущения стали планы бывшего теперь уже министра юстиции Захида Хамида изменить текст присяги, которуют должны приносить пакистанские публичные деятели, а также изменить законодательство о богохульстве.

В новом проекте присяги отсутствовала та часть нынешней, в которой присягающий заявляет, что признает пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, последним пророком и не принадлежит к какой-либо секте, которая признает пророков после него. Такой сектой в Пакистане является многомиллионное движение ахмадитов или кадиянитов. В соответствии с законами Исламской Республики Пакистан, они официально признаны немусульманами, но добиваются изменения своего статуса и признания мусульманами.

Поползли слухи, что это было сделано, чтобы постепенно узаконить статус ахмадитов как мусульман, более того, что это чуть ли не личное указание госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которое было поручено выполнить министру. Что же касается закона о богохульстве, споры вокруг него, как и периодические эксцессы, связанные с этим, постоянно потрясают страну. Если либералы и секуляристы добиваются отмены закона, то многочисленные джамааты и простые мусульмане, напротив, особо не связывают себя его рамками и расправляются с заподозренными в богохульстве во внесудебном порядке.

По итогам массового противостояния, которое имело шансы перерасти в крупномасштабный гражданский конфликт, министр заявил о своей отставке и отзыве предложенных законопроектов, а протестующие обязались очистить улицы. Связанные с партией Тахрик Лабаик Пакистан улемы обещали не выносить министру такфир, а тот в свою очередь поклялся, что безоговорочно признает Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, последним пророком и не принадлежит ни к одной секте, отрицающей это. При этом арестованных во время данных беспорядков и столкновений с силами безопасности обещали выпустить в ближайшее время.