На Хадже и Умре запретят сэлфи?

Индонезийское СМИ "Джакарта Пост" сообщает о том, что власти Саудовской Аравии решили запретить фото- и видео- съемки на территории Двух Святынь (в Мекке и Медине).

Решение объясняется получившей в последнее время распространение эпидемией сэлфи на Хадже и в Умре, когда паломники вместо того, чтобы сосредоточиться на поклонении, тешат свой нафс, делая фото и видео, и выкладывая их в социальных сетях. В результате, Харам Шариф и Масджид ун-Набави в восприятии многих из исламских святынь невольно превращаются в шоу-площадки, да упасет от этого Аллах.

Кроме того, постоянное фотографирование людьми себя, как правило, на фоне других паломников, отвлекает посторонних людей, делая их невольными участниками чужого шоу, в то время, как они приехали поклоняться Аллаху, и многие ждали этого всю жизнь. Уже не говоря о том, что это является вторжением в личное пространство других людей и использованием их образов без разрешения.

На основании этого некоторые ученые назвали подобные сэлфи в сакральных местах Ислама харамом. В их числе, например, шейх Абдурразак аль-Бадр.