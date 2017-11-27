Турция построит для беженцев-рохинья 20 000 сборных домов

Реджеп Акдаг, министр по чрезвычайным ситуациям Турции, заявил о том, что его страна собирается построить 20 000 сборных домов для беженцев-рохинья. Об этом он рассказал во время встречи со своим бангладешским коллегой Мофаззалом Хусейном Чоудури.

Ранее Турция бралась построить 15 000 домов, но сейчас взялась довести их количество до 20 000. Всего в них смогут разместиться около 100 000 рохинья.

Напомним, что в настоящий момент на территории Бангладеша скопилось от 600 до 800 тысяч беженцев рохинья. У большинства из них нет не только нормальной крыши над головой, но и пригодной для употребления питьевой воды.