Свыше 200 убитых от взрыва и расстрела прихожан мечети в Синае

Свыше двухсот человек погибли и еще полторы сотни получили ранения в результате нападения на мечеть Аль-Равда в Синае, в городе Эль-Ариш.

Преступление произошло во время пятничной молитвы. Такфиристы взорвали среди молящихся бомбу, а затем открыли стрельбу из автоматов по бегущим людям с 4-х внедорожников. Пришедших на молитву людей расстреливали, как мишени в тире...

Наиболее вероятно, что очередное зверство устроила террористическая хариджитская группировка ДАИШ. В мечети молились члены местных племен, с которыми воюют хариджиты, потому что те оказываются признать их власть. Кроме того, предполагается, что среди прихожан могли быть суфии, чего по мнению такфиристов вполне достаточно, чтобы устроить массовую бойню.

Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение.