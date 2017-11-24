ЕС пошел навстречу Турции: деятельность РПК будет запрещена

Европейский Парламент принял решение о том, что организациям, признанным в ЕС террористическими, должно быть запрещено участвовать в публичных мероприятиях, а связанные с ними деятели не должны приглашаться в официальные учреждения ЕС.

Данное решение принято, прежде всего, по требованию Турции, так как до сих пор формально запрещенная в ЕС коммуно-террористическая Рабочая Партия Курдистана фактически беспрепятственно вела на его территории свою политическую деятельность. Ее флаги и прочая символика присутствовали на множестве демонстраций, а ее представителей приглашали в европейские парламенты в качестве представителей курдов. Теперь со всем этим должно быть покончено.

МИД Турции в своем вчерашнем заявлении приветствовал решение Европарламента. Оно названо Анкарой шагом на пути к исполнению ЕС своих международных обязательств по борьбе с терроризмом. При этом в МИД Турции заявили, что будут внимательно следить за его реализацией на практике.