Генпрокуратура России поручила "татарстанскому" МВД проверить законность мирных акций татарстанской молодежи в защиту татарского языка. Речь, в частности, идет о том, что 24 октября на улице Баумана в Казани 40 студентов осмелились спеть песню "Туган тел" ("Родная речь"), что в условиях путинской России является посягательством на основы антиконституционного строя "Русского мира".

Разобраться с таким проявлением татаро-бандеровщины потребовал местный манкурт-коммунист Еркен Сарсембаев (страна должна знать своих героев). Он настучал в Генпрокуратуру РФ, сообщив, что студенты пели незаконно и должны были быть задержаны по ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия").

Теперь по доносу манкурта "татарстанские" служители русскомировской антифемиды должны будут разбираться со своими земляками. Напомним, что ранее студенты уже подверглись за эту дерзость давлению со стороны руководства Казанского Федерального Университета, в котором учатся.