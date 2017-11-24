Репрессированный имам Махмуд попал в тюремную больницу

Состояние здоровья Махмуда Велитова, бывшего имама московской мечети "Ярдям", брошенного чекистами за решетку, ухудшается. Об этом заявил его адвокат Дагир Хасавов.

“Вчера, 22 ноября, я получил известие, что его в колонии поместили в больницу. Вскоре я выеду на свидание с ним и постараюсь лично узнать о его самочувствии", - сообщил адвокат, напомнив, что его подопечный - пожилой человек, страдающий сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, что имама Махмуда формально бросили в путинские зинданы за... молитву за убитого эскадронами смерти дагестанского проповедника, задним числом записанного ими же в "Хизб ут-Тахрир" (признанный в РФ террористической организацией). В действительности же это был повод, а подлинной причиной преследования было то, что в Москве имам Махмуд был единственным имамом мечети в Москве, который не боялся говорить слово правды в лицо тиранам, в частности, осуждая репрессии против мусульман.

Имама Махмуда отстранили от минбара, передав его мечеть коллаборационисту, призывавшему построить в Москве "мечеть имени Путина" (заслужил, что называется). Однако добившись этой цели, к старому больному человеку можно было проявить хотя бы показное милосердие, приговорив его к условному сроку. Но государственные исламофобы решили демонстративно загнобить человека в тюрьме или по крайней мере показать, что готовы это сделать, да защитит его Аллах.

Тем самым это должно продемонстрировать другим российским имамам, что с ними будет, если они будут критиковать власти. Впрочем, большинству из них этого и не требуется - они запуганы по определению.