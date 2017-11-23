Крым: советскую диссидентку добили при чекисте Путине

Сегодня в Крыму после операции полицейского устрашения в машине скорой помощи в возрасте 83 лет умерла Виджие Кашка, один из символов крымскотатарского гражданского сопротивления.
Виджие Кашка была еще советской диссидентской, борясь за возвращение своего народа в Крым и одной из первых вернувшихся в него. Вряд ли она могла себе представить, что меньше, чем через два десятилетия после падения красной империи зла в Крым вернутся идейные наследники тех, кто выселял ее народ, новые сталинисты.
Виджие Кашка стала одной из жертв полицейского налета на крымскотатарское кафе «Мараканд» в Симферополе, в ходе которого присутствовавших там людей скрутили и положили лицами на пол. По одной из версии, физическому давлению была подвергнута и 83-летняя женщина, по другой - ее сердце просто не выдержало зрелища побоев и унижений, в том числе, пожилых людей, мирно собравшихся на своей земле.
Общественность крымских татар и мусульман Украины в целом глубоко потрясена случившимся. Мы также приносим свои соболезнования родным и близким покойной и просим у Всевышнего принять ее как мученицу борьбы с угнетателями мусульман.
Отметим, что за неполный месяц, прошедший с момента убийства Амины Окуевой, это уже вторая мусульманка Украины, ставшая жертвой "русского мира".
Мои соболезнования родным и близким, а также всему крымскотатарскому народу...
Соболезную не только крымским татарам, но и украинцам - народу, воистину являющемуся братским по отношению к крымским татарам, народу, который всегда готов помочь, поддержать и посочувствовать им в трудные минуты. Человеческое спасибо.
P. S. Я искренне мечтаю дожить до того времени, когда на родной земле крымскотатарского народа жизнь будет протекать так же, как долгие годы до той мрачной, темной, холодной зимы 2014-го... Когда вспоминаешь те дни, снова погружаешься в пот и слёзы... Такие же, как сегодня.