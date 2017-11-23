Крым: советскую диссидентку добили при чекисте Путине

Сегодня в Крыму после операции полицейского устрашения в машине скорой помощи в возрасте 83 лет умерла Виджие Кашка, один из символов крымскотатарского гражданского сопротивления.

Виджие Кашка была еще советской диссидентской, борясь за возвращение своего народа в Крым и одной из первых вернувшихся в него. Вряд ли она могла себе представить, что меньше, чем через два десятилетия после падения красной империи зла в Крым вернутся идейные наследники тех, кто выселял ее народ, новые сталинисты.

Виджие Кашка стала одной из жертв полицейского налета на крымскотатарское кафе «Мараканд» в Симферополе, в ходе которого присутствовавших там людей скрутили и положили лицами на пол. По одной из версии, физическому давлению была подвергнута и 83-летняя женщина, по другой - ее сердце просто не выдержало зрелища побоев и унижений, в том числе, пожилых людей, мирно собравшихся на своей земле.

Общественность крымских татар и мусульман Украины в целом глубоко потрясена случившимся. Мы также приносим свои соболезнования родным и близким покойной и просим у Всевышнего принять ее как мученицу борьбы с угнетателями мусульман.

Отметим, что за неполный месяц, прошедший с момента убийства Амины Окуевой, это уже вторая мусульманка Украины, ставшая жертвой "русского мира".