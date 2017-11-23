Их нравы

Крым: советскую диссидентку добили при чекисте Путине

23 ноября в 18:25 Икрамутдин Хан 5

Сегодня в Крыму после операции полицейского устрашения в машине скорой помощи в возрасте 83 лет умерла Виджие Кашка, один из символов крымскотатарского гражданского сопротивления.

Виджие Кашка была еще советской диссидентской, борясь за возвращение своего народа в Крым и одной из первых вернувшихся в него. Вряд ли она могла себе представить, что меньше, чем через два десятилетия после падения красной империи зла в Крым вернутся идейные наследники тех, кто выселял ее народ, новые сталинисты.

Виджие Кашка стала одной из жертв полицейского налета на крымскотатарское кафе «Мараканд» в Симферополе, в ходе которого присутствовавших там людей скрутили и положили лицами на пол. По одной из версии, физическому давлению была подвергнута и 83-летняя женщина, по другой - ее сердце просто не выдержало зрелища побоев и унижений, в том числе, пожилых людей, мирно собравшихся на своей земле.

Общественность крымских татар и мусульман Украины в целом глубоко потрясена случившимся. Мы также приносим свои соболезнования родным и близким покойной и просим у Всевышнего принять ее как мученицу борьбы с угнетателями мусульман.

Отметим, что за неполный месяц, прошедший с момента убийства Амины Окуевой, это уже вторая мусульманка Украины, ставшая жертвой "русского мира". 

Автор: Икрамутдин Хан
Комментарии 5
  • Когда я сегодня впервые прочитал вот эту новость, что 82-летняя мужественная крымскотатарская женщина умерла от инфаркта, мне стало не по себе. Ничего другого в голову не лезло... Просто больно. На очередной со времён СССР виток репрессий против крымских татар без боли и слёз смотреть нельзя. Обидно, что общественность РФ не видит этого ужаса.

    Мои соболезнования родным и близким, а также всему крымскотатарскому народу...
    (0)
    23 ноября в 22:29
    • Allah Rahmet Etsin
      (0)
      24 ноября в 00:19
      • Max 12, Как раз таки общественность видит и в большинстве своем поддерживает репрессии по отношению к кирим татарам, так было при советах, есть и сейчас.
        (0)
        24 ноября в 02:01
        • UPD к комментарию от 22:29: Вирджие было 83 года, а не 82, как написал выше. И да...
          Соболезную не только крымским татарам, но и украинцам - народу, воистину являющемуся братским по отношению к крымским татарам, народу, который всегда готов помочь, поддержать и посочувствовать им в трудные минуты. Человеческое спасибо.

          P. S. Я искренне мечтаю дожить до того времени, когда на родной земле крымскотатарского народа жизнь будет протекать так же, как долгие годы до той мрачной, темной, холодной зимы 2014-го... Когда вспоминаешь те дни, снова погружаешься в пот и слёзы... Такие же, как сегодня.
          (0)
          24 ноября в 02:18
          • Хайреддин Барбаросса, я хотел сказать про российскую либеральную оппозицию, ибо после кончины Новодворской и убийства Немцова она дистанцировалась от того ужаса и боли, что несёт РФ на территорию АРК qirimtatarlar, и другой части гос-ва Украина - украинского Донбасса. Им яхты Сечина или реп-баттлы интереснее... А чужая боль - увы, нет.
            (0)
            24 ноября в 19:39