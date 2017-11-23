Президента Татарстана изгнали из кремлевского Госсовета РФ

Кремль продолжает последовательно отжимать власть и собственность у татарстанского истеблишмента, убедившего себя в том, что благодаря политике уступок и угождения Москве он сможет сохранить свои позиции в республике.

Очередная "черная метка" пришла завхозу бывшего Татарстана Рустаму Минниханову - его не включили в новый состав Госсовета РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

До этого Минниханов входил в Госсовет РФ наряду с другими авторитетными и вызывающими доверие Кремля руководителями субъектов РФ.

Видимо, таким решением татарстанскому завхозу дают понять, что теперь он утратил, как авторитет, так и доверие Москвы.