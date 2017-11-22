Индонезия построит 1000 эко-мечетей

К 2020 году в Индонезии будет построено 1000 эко-мечетей. Об этом заявил вице-президент страны Юсуф Калла.

Эти мечети будут построены из материалов, полученных без ущерба для природы, будут энергосберегающими и оснащенными техникой, позволяющей экономить воду.

Как заявил вице-президент, данный проект будет осуществляться при поддержке государства исламскими религиозными организациями в сотрудничестве с частным сектором.

Например, в Индонезийском Совете Улемов существует специальный департамент окружающей среды и природных ресурсов, который занимается продвижением экологических технологий и мышления среди мусульман страны.

Напомним, что Индонезия является самой большой в мире по численности населения мусульманской страной - 250 миллионов человек.