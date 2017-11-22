Турецкий журналист поплатился за свою ксенофобию

Спортивный комментатор Разим Озан Кютахьялы (на фото) своим грязным ругательством сексуального характера в адрес боснийцев вызвал волну общественного негодования. Высказывание было сделано в эмоциональном запале во время спортивной передачи, но от жесткой реакции "острослова" это не спасло.

Так вчера, руководство телешоу “Derin Football” ("Глубокий футбол"), в котором он участвовал, официально заявило о его увольнении.

Решение было принято после многочисленных протестов и даже демонстраций, устроенных по стране представителями боснийского землячества.

Показательно, что от ксенофоба жестко отмежевалась даже Партия Националистического Движения (MHP). Ее представители Саффет Санчаклы заявил, что "такого рода люди должны быть исключены из общества". А Хидайет Тюркоглу, глава Турецкой Баскетбольной Федерации и советник президента страны, призвал возбудить против расиста и сквернослова уголовное дело.