Эмиру Кувейта передали послание от эмира Катара

Эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмаду аль-Джаберу аль-Сабаху (на фото - в центре) передали личное послание от эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Сани.

Послание передали два родных брата катарского эмира - шейхи Джасим бин Хамад и Джоан бин Хамад.

Как сообщается, катарский эмир призывает своего кувейтского коллегу к сохранению и развитию двухсторонних отношений.

Напомним в этой связи, что в в конфликте между саудовско-эмиратской коалицией и Катаром Кувейт пытается баллансировать и призывать противостоящие стороны к примирению. Однако Саудовская Аравия и ОАЭ оказывают из-за этого давление на сам Кувейт, требуя от него определиться и занять однозначную позицию.

В свою очередь руководство Катара призывает Кувейт к сохранению братских отношений. Впрочем, как призывает к их возрождению и ополчившихся на него после визита Трампа и его иудейского зятя Кушнера правителей стран Залива.