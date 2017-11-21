62% воды у беженцев-рохинья непригодны для питья

Организация ООН по делам детей (ЮНИСЕФ) предупредила о том, что 62% воды, которую пьют в лагерях беженцев рохинья, на самом деле не предназначены для питья и представляют угрозу здоровью.

Как заявили представители организации, с 25 августа по 11 ноября ими было зафиксировано 36 096 случаев отравления водой, 10 из которых закончились смертями.

В лагерях с практически полностью непригодной для питья водой - Шамлапуре, Леде и Унчипранге - сейчас проживает 74 000 беженцев-рохинья.

Всего в настоящий момент около 800 тысяч изгнанных из Мьянмы рохинья проживают в лагерях, условия жизни в которых можно назвать непригодными для нее.